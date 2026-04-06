В катастрофе Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-майор Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта.

Источник: РБК

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-майор Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

«На прошлой неделе трагедия произошла. На самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись», — поделился Чибис.

После слов губернатора члены правительства региона встали и почтили память погибших минутой молчания.

Самолет Ан-26 упал 31 марта близ села Куйбышево в Бахчисарайском районе полуострова. По данным Минобороны, в результате крушения самолета погибли 29 человек, среди которых оказались военнослужащие Северного флота. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше