Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о введении безвизового режима вступит в силу 11 мая. Об этом 6 апреля сообщили в МИД РФ.

«Граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории королевства», — говорится в публикации на сайте министерства.

Отмечается, что для посещения по упомянутым целям россиянам будет нужно получать соответствующие визы. Кроме того, визу нужно будет делать для совершения паломничества.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 2 апреля сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также о введении группового безвизового режима с Индией и Вьетнамом. Он отметил, что за последние два года России удалось в полтора раза увеличить поток иностранных туристов — до 5,6 млн человек.