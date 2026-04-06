ФСБ показала видео допроса готовившего теракт против курского чиновника

ФСБ опубликовала видео признательных показаний мужчины, который по заданию украинской разведки планировал теракт против высокопоставленного чиновника в Курской области.

Источник: РБК

По данным спецслужбы, украинец, проживающий в Курской области, контактировал с ГРУ украинского Минобороны «для сбора и передачи противнику сведений о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры». Подозреваемого задержали в момент, когда он пытался забрать из тайника взрывное устройство.

«Сделал снимки, отправил украинской стороне, чтобы они могли определить, где можно положить взрывное устройство в администрации. Видео сделал», — рассказал задержанный.

Он также признался, что успел передать материалы и полученные сведения украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, а именно: ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 174.1 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

