Эксперты объяснили, что скрывает ультиматум Трампа Ирану

Президент США продлил 10-дневный ультиматум для Ирана еще на 20 часов. Эксперты считают, что продление срока особо не изменит ход войны на Ближнем Востоке. Трамп непредсказуем и зачастую начинает действовать несмотря на установленные дедлайны.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечает, что ультиматумы продлевать не принято, это всегда трактуется как неуверенность того, кто их выдвигает. Но это правило не работает с Трампом.

С Трампом, конечно, никогда не знаешь, значат ли его слова хоть что-нибудь или не значат вообще ничего. Специфика такая у его небывалой харизмы. Его посты напоминают истерику человека, который начал изображать безумца в стиле «держите меня семеро, я за себя не ручаюсь» (есть такая тактика), а потом его реально сорвало и понесло уже по-настоящему.

Федор Лукьянов
политолог, главред журнала «Россия в глобальной политике»

Непредсказуемость Трампа также отмечает политолог Александр Каргин.

Трамп не начинал действовать в сроки, которые обозначал в ходе своих многочисленных «дедлайнов». Полагаю, что и сейчас исключения не будет. При этом тот же опыт наблюдения за Трампом подсказывает, что по итогу эскалация все равно случится.

Александр Каргин
политолог

Эксперт считает, что помимо возможных ударов по инфраструктуре, Трамп может провести ограниченную наземную операцию. Переход к очередной фазе эскалации может начаться либо раньше утра среды (обозначенный Трампом срок) либо ощутимо позже, резюмирует Каргин.

Ранее в интервью Axios американский президент заявил, что переговоры США с Ираном продолжаются и сделка возможна. Источники издания сообщили, что США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий.

