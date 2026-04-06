Эксперты объяснили, что скрывает ультиматум Трампа Ирану

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечает, что ультиматумы продлевать не принято, это всегда трактуется как неуверенность того, кто их выдвигает. Но это правило не работает с Трампом.
С Трампом, конечно, никогда не знаешь, значат ли его слова хоть что-нибудь или не значат вообще ничего. Специфика такая у его небывалой харизмы. Его посты напоминают истерику человека, который начал изображать безумца в стиле «держите меня семеро, я за себя не ручаюсь» (есть такая тактика), а потом его реально сорвало и понесло уже по-настоящему.
Непредсказуемость Трампа также отмечает политолог Александр Каргин.
Трамп не начинал действовать в сроки, которые обозначал в ходе своих многочисленных «дедлайнов». Полагаю, что и сейчас исключения не будет. При этом тот же опыт наблюдения за Трампом подсказывает, что по итогу эскалация все равно случится.
Эксперт считает, что помимо возможных ударов по инфраструктуре, Трамп может провести ограниченную наземную операцию. Переход к очередной фазе эскалации может начаться либо раньше утра среды (обозначенный Трампом срок) либо ощутимо позже, резюмирует Каргин.