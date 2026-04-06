Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высшая квалификационная коллегия судей избрала нового председателя

Новым главой ВККС избран судья Верховного суда Владимир Попов. Бывший глава Николай Тимошин ранее стал заместителем председателя Верховного суда.

Источник: РБК

Высшая квалификационная коллегия судей в понедельник, 6 апреля, избрала на должность своего нового главы председателя второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Владимира Попова. Его кандидатуру предложил глава Верховного суда Игорь Краснов.

Попов с марта исполнял обязанности председателя ВККС, после того как Совет Федерации утвердил назначение занимавшего пост главы коллегии с 2012 года Николая Тимошина заместителем председателя Верховного суда и председателем судебной коллегии по уголовным делам.

Игорь Краснов участвовал в заседании по видеосвязи. Он отметил, что Попов уже более десяти лет, с 2015 года, состоит в Высшей квалификационной коллегии судей.

Владимир Попов родился в 1967 году в Саратове. Начинал карьеру в системе РЖД в 1993 году в качестве юрисконсульта, а затем заместителя начальника юридической службы управления Приволжской железной дороги. С 1996 года Попов занял должность заместителя начальника правового управления и главы юридического управления Министерства путей сообщения.

В 2004 году он стал судьей Девятого арбитражного апелляционного суда. С августа 2014 года был назначен судьей Верховного суда. С октября 2020 года — председатель второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше