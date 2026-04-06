Высшая квалификационная коллегия судей избрала нового председателя

Высшая квалификационная коллегия судей в понедельник, 6 апреля, избрала на должность своего нового главы председателя второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Владимира Попова. Его кандидатуру предложил глава Верховного суда Игорь Краснов.
Попов с марта исполнял обязанности председателя ВККС, после того как Совет Федерации утвердил назначение занимавшего пост главы коллегии с 2012 года Николая Тимошина заместителем председателя Верховного суда и председателем судебной коллегии по уголовным делам.
Игорь Краснов участвовал в заседании по видеосвязи. Он отметил, что Попов уже более десяти лет, с 2015 года, состоит в Высшей квалификационной коллегии судей.
Владимир Попов родился в 1967 году в Саратове. Начинал карьеру в системе РЖД в 1993 году в качестве юрисконсульта, а затем заместителя начальника юридической службы управления Приволжской железной дороги. С 1996 года Попов занял должность заместителя начальника правового управления и главы юридического управления Министерства путей сообщения.
В 2004 году он стал судьей Девятого арбитражного апелляционного суда. С августа 2014 года был назначен судьей Верховного суда. С октября 2020 года — председатель второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.