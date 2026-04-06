Политолог раскрыл, зачем Трамп ставит дедлайны по Ирану

Эксперт уточнил, что словесные интервенции главы Белого дома влияют на понижение и повышение цен на энергоресурсы.
По мнению политолога, Трамп за счет своих заявлений старается повлиять на стоимость нефти — повысить ее или понизить. Дудаков подчеркнул, что на фоне скачков цен на энергоресурсы инсайдерская торговля позволяет зарабатывать многим представителям команды президента США.
В интервью с Fox News Дональд Трамп заявил, что 6 апреля США и Иран могут заключить сделку о перемирии. Президент США также опубликовал в соцсети требование к Ирану открыть Ормузский пролив. Он уточнил, что если морской коридор останется заблокированным, то 7 апреля энергообъекты Исламской республики будут подвергнуты бомбардировкам. Позднее Трамп перенес дату нанесения ударов по иранским электростанциям и мостам на среду, 8 апреля.