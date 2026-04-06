Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, зачем Трамп ставит дедлайны по Ирану

Ультиматумы, которые американский президент Дональд Трамп устанавливает для властей Ирана в ходе конфликта, направлены на корректировку стоимости нефти. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что словесные интервенции главы Белого дома влияют на понижение и повышение цен на энергоресурсы.

«Заявления Трампа об очередном дедлайне в два дня я бы в большей степени рассматривал как попытку снова повлиять на мировые рынки. Когда он об этом заявил, оставалось ровно два дня до открытия торгов в США на бирже в понедельник утром по американскому времени», — добавил собеседник NEWS.ru.

По мнению политолога, Трамп за счет своих заявлений старается повлиять на стоимость нефти — повысить ее или понизить. Дудаков подчеркнул, что на фоне скачков цен на энергоресурсы инсайдерская торговля позволяет зарабатывать многим представителям команды президента США.

В интервью с Fox News Дональд Трамп заявил, что 6 апреля США и Иран могут заключить сделку о перемирии. Президент США также опубликовал в соцсети требование к Ирану открыть Ормузский пролив. Он уточнил, что если морской коридор останется заблокированным, то 7 апреля энергообъекты Исламской республики будут подвергнуты бомбардировкам. Позднее Трамп перенес дату нанесения ударов по иранским электростанциям и мостам на среду, 8 апреля.

