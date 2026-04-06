Путин поручил улучшить правовую защиту медработников

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральского совещания с членами правительства. В частности, кабмину поручено рассмотреть вопросы улучшения правовой защиты медиков при исполнении служебных обязанностей и создания механизмов страхования профессиональной ответственности.
При необходимости должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство. Соответствующий доклад необходимо предоставить до 1 июня.
Необходимо принять меры для развития кадрового потенциала системы здравоохранения, включая обучение работе с цифровыми платформами, сервисами и технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике.
До 1 августа необходимо рассмотреть системное внедрение российских цифровых решений, включая цифровых помощников, в сферу здравоохранения.
Также по поручению главы государства к 2027 году на портале госуслуг должен появиться показатель, отражающий удовлетворенность граждан качеством, сроками и доступностью медицинской помощи. Срок доклада: 1 июня, далее — раз в полгода.
Ранее Путин заявил, что Россия будет работать над совершенствованием системы оплаты труда медработников. По его словам, медики должны трудиться в комфортных условиях, а граждане — своевременно получать квалифицированную помощь независимо от того, где они живут и работают.
