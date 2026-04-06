В Красноярске задержали министра тарифной политики: в чем его подозревают

«В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). В настоящий момент фигурант задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, противоправный эпизод датируется 2022 годом. В августе того года фактический владелец одной из энергетических компаний обратился к Ананьеву, который на тот момент занимал пост главы министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона. Бизнесмен предложил чиновнику 10 миллионов рублей за содействие в присвоении фирме статуса территориальной сетевой организации. Данный статус позволил бы предприятию получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам.
Следователи установили, что подозреваемый согласился на предложение и в ноябре 2022 года он получил от владельца энергокомпании первую часть взятки в размере 5 миллионов рублей. После этого компания получила необходимый статус и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год. Кроме того в ведомстве уточнили, что действиям предполагаемого взяткодателя в ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.