Премьер Японии заявила, что добивается переговоров с Ираном и Трампом

По словам Такаити, Токио рассматривает возможность контактов на высшем уровне с Тегераном, а также отдельного разговора с Трампом. «Мы сейчас готовим переговоры на уровне лидеров. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы найти выход из этой ситуации и вернуться к миру», — заявила она во время выступления в парламенте.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги тем временем уже провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, который ранее занимал пост посла в Японии.
Ситуация разворачивается на фоне требования Вашингтона открыть Ормузский пролив, отмечает Bloomberg. Трамп дал Ирану срок до 7 апреля, пригрозив ударами в случае отказа. Как пишет агентство, остается неясным, сможет ли Япония стать посредником между США и Ираном, но стабильность судоходства в проливе имеет ключевое значение для энергобезопасности страны. Свыше 90% всего импорта нефти Япония получает именно с Ближнего Востока, и более половины этого объема проходит через Ормузский пролив.
В последние дни два судна, связанные с японскими компаниями, впервые за месяц прошли через пролив после начала конфликта. В частности, компания Mitsui OSK Lines подтвердила, что ее танкер с СПГ совершил переход через пролив. При этом газета Asahi со ссылкой на неназванного правительственного чиновника утверждает, что танкер не направлялся в Японию и японское правительство не участвовало в переговорах относительно его прохождения через пролив.
Главный секретарь японского кабмина Минору Кихара заявил, что 43 судна, связанных с Японией, остаются застрявшими в Ормузском проливе. В Токио пояснили, что у страны есть запасы нефти примерно на восемь месяцев, а нафты хватит минимум на четыре месяца.
Ранее Трамп заявлял, что сделка между США и Ираном может быть заключена 6 апреля. По данным Bloomberg, предложение США включает 12 требований, среди них отказ от обогащения урана, прекращение поддержки прокси-групп и открытие Ормузского пролива, а взамен обсуждаются, в частности, снятие санкций и содействие гражданской ядерной программе. Источник Reuters отмечал, что в Иране сочли план односторонним.
