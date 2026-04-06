Премьер Японии заявила, что добивается переговоров с Ираном и Трампом

Япония будет делать все возможное для завершения конфликта на Ближнем Востоке, заявила Такаити. По ее словам, Токио рассматривает возможность контактов на высшем уровне с Тегераном, а также отдельного разговора с Трампом.

Источник: РБК

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена провести переговоры с руководством Ирана на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по инфраструктуре Исламской Республики, передает Bloomberg.

По словам Такаити, Токио рассматривает возможность контактов на высшем уровне с Тегераном, а также отдельного разговора с Трампом. «Мы сейчас готовим переговоры на уровне лидеров. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы найти выход из этой ситуации и вернуться к миру», — заявила она во время выступления в парламенте.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги тем временем уже провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, который ранее занимал пост посла в Японии.

Ситуация разворачивается на фоне требования Вашингтона открыть Ормузский пролив, отмечает Bloomberg. Трамп дал Ирану срок до 7 апреля, пригрозив ударами в случае отказа. Как пишет агентство, остается неясным, сможет ли Япония стать посредником между США и Ираном, но стабильность судоходства в проливе имеет ключевое значение для энергобезопасности страны. Свыше 90% всего импорта нефти Япония получает именно с Ближнего Востока, и более половины этого объема проходит через Ормузский пролив.

В последние дни два судна, связанные с японскими компаниями, впервые за месяц прошли через пролив после начала конфликта. В частности, компания Mitsui OSK Lines подтвердила, что ее танкер с СПГ совершил переход через пролив. При этом газета Asahi со ссылкой на неназванного правительственного чиновника утверждает, что танкер не направлялся в Японию и японское правительство не участвовало в переговорах относительно его прохождения через пролив.

Главный секретарь японского кабмина Минору Кихара заявил, что 43 судна, связанных с Японией, остаются застрявшими в Ормузском проливе. В Токио пояснили, что у страны есть запасы нефти примерно на восемь месяцев, а нафты хватит минимум на четыре месяца.

Ранее Трамп заявлял, что сделка между США и Ираном может быть заключена 6 апреля. По данным Bloomberg, предложение США включает 12 требований, среди них отказ от обогащения урана, прекращение поддержки прокси-групп и открытие Ормузского пролива, а взамен обсуждаются, в частности, снятие санкций и содействие гражданской ядерной программе. Источник Reuters отмечал, что в Иране сочли план односторонним.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
