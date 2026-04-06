Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай возглавил рейтинг мировых лидеров, РФ может обогнать США

Впервые за 20 лет Китай обогнал США в рейтинге мировых лидеров: 36% участников опроса Gallup в 130 странах одобряют курс Пекина, тогда как доля поддерживающих Вашингтон составила лишь 31%. Как на эти результаты повлиял ближневосточный конфликт, может ли Россия обогнать США, рассказал политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Наиболее резкое падение доверия к США зафиксировано в европейских странах: в Германии показатель упал сразу на 39 процентных пунктов. Аналогичная тенденция наблюдается в Великобритании, Франции, Италии и Канаде. При этом лучше в Соединенным Штатам стали относится в Турции и Израиле.

Доверие к Китаю выросло практически по всех странах ЕС. Также стали лучше воспринимать Россию — с 2022 года уровень доверия Москве вырос с 21% до 26%.

Политолог Малек Дудаков отмечает, что политика Трампа может привести к тому, что в этом году Москва обойдет Вашингтон.

Причем нужно иметь в виду, что исследование проводилось летом 2025, когда на повестке дня были торговые войны Трампа. С тех пор уже очень много воды утекло. И сейчас — в условиях авантюры с Ираном — отношение к Америке наверняка еще сильнее испортилось во всем мире.

Малек Дудаков
политолог

По мнению специалиста, последствия энергокризиса будут ощущаться еще продолжительное время.

Проигрыш США приведет к тому, что американцев не только будут винить во всех бедах, так еще и перестанут бояться. Нужно отдать должное команде Трампа — она за год у власти смогла успешно подорвать почти все столпы, на которых держалась система американского господства в мире.

Малек Дудаков
политолог

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что Вашингтон был застигнут врасплох совместными действиями России и Франции в ООН на заседании по Ормузскому проливу. Россияне вместе с французами проголосовали против проекта резолюции. Следующее обсуждение пройдет в субботу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше