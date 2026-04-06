Число пострадавших при ночной атаке БПЛА в Новороссийске выросло до 10

Количество пострадавших в Новороссийске после атаки беспилотников выросло до десяти человек, сообщили РБК в оперштабе Краснодарского края.

Источник: РБК

«Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до 10. Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», — рассказали в штабе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске ночью госпитализировали восемь пострадавших. Из них двое — дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. В результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома.

Минувшей ночью силы ПВО перехватали над российскими регионами 50 беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Геленджике из-за падения обломков летательных аппаратов пострадали детский сад и несколько домовладений в микрорайоне Голубая Бухта. Детсад закрыли на ближайшую неделю для аварийно-восстановительных работ, сообщил глава города Алексей Богодистов.

