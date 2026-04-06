Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией

Лукашенко озвучил страну, с которой нужно быть аккуратным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией. Об этом сообщает БелТА.

— Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией, — заявил глава республики.

По словам Александра Лукашенко, генсекретарю ОДКБ известно, что Армения вроде бы не поддерживает работу в организации, однако остается в ней. Он еще раз подчеркнул необходимость быть очень корректными с Арменией.

Президент Беларуси обратил внимание на сложную ситуацию в названной стране, особенно в электоральный период:

— Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше