Лукашенко предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией. Об этом сообщает БелТА.
— Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией, — заявил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, генсекретарю ОДКБ известно, что Армения вроде бы не поддерживает работу в организации, однако остается в ней. Он еще раз подчеркнул необходимость быть очень корректными с Арменией.
Президент Беларуси обратил внимание на сложную ситуацию в названной стране, особенно в электоральный период:
— Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией.