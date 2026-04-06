В Новороссийске при атаке БПЛА повреждения получили более 20 домов

В Новороссийске при атаке беспилотников минувшей ночью были повреждены десять многоквартирных и 15 частных домов, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«По предварительным данным, в результате атаке повреждения получили десять многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах», — говорится в сообщении.
Травмы, по данным Кравченко, получили десять человек. До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ночью в Новороссийске госпитализировали восемь пострадавших. Еще двое обратились в больницы утром 6 апреля.
В ночь на 6 апреля силы ПВО уничтожили над российскими регионами 50 беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.