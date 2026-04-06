Лукашенко: США показали свою уязвимость в Иране, и с китайцами они не справятся

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что США показали свою уязвимость в Иране, и с китайцами они не справятся. Подробности приводит БелТА.
— И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай, — подчеркнул президент Беларуси.
Лукашенко также раскрыл, о чем именно поняли сегодня американцы:
— Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда.
Именно это, заметил глава государства, демонстрирует ситуация в Иране.