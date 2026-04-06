Reuters узнал о получении США и Ираном плана немедленного перемирия

Стороны могут согласовать рамочное соглашение уже 6 апреля, узнал Reuters. Документ предполагает немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего мирного договора.

Источник: РБК

США и Иран получили план прекращения боевых действий, который может быть согласован уже в понедельник, 6 апреля, и предусматривает открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

По его словам, рамочное соглашение было подготовлено Пакистаном и передано сторонам в ночь на понедельник. Документ предполагает двухэтапный подход: немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

«Все элементы должны быть согласованы сегодня», — рассказал собеседник агентства, добавив, что первоначальные договоренности планируется оформить в виде меморандума, который будет заключен в электронном виде через посредничество Пакистана.

Согласно предложению, перемирие должно вступить в силу немедленно, что позволит открыть Ормузский пролив. После этого, как узнал Reuters, сторонам будет отведено 15−20 дней на согласование более широкого урегулирования. При этом окончательная сделка может включать обязательства Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на смягчение санкций и разморозку активов. Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом».

Источник отметил, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир в течение прошедшей ночи после передачи плана перемирия поддерживал контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Несмотря на активизацию дипломатических усилий, Иран пока не дал согласия на условия перемирия, сообщили источники агентства. По их словам, предложения о временном перемирии были подержаны Пакистаном, Китаем и США.

Китай и Пакистан в конце марта предложили пять пунктов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий, началу мирных переговоров, обеспечению безопасности гражданских и энергетических объектов и судоходных путей, а также к главенствующей роли Устава ООН.

Уже в начале апреля The Wall Street Journal писала, что усилия стран региона во главе с Пакистаном по достижению прекращения огня между США и Ираном зашли в тупик.

5 апреля американский президент Дональд Трамп заявлял, что сделка между США и Ираном может быть заключена 6 апреля. Днем ранее он отвел Тегерану 48 часов до заключения сделки с США или открытия Ормузского пролива, пообещав, что иначе на Иран «обрушится весь ад».

По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Вашингтон ждет, когда истечет срок, отведенный на переговоры с Ираном.

Переговоров со сторонами конфликта тем временем добивается премьер-министр Японии Санаэ Такаити. По ее словам, Токио рассматривает возможность контактов на высшем уровне с Тегераном, а также отдельного разговора с Трампом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше