Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран

ТЕГЕРАН, 6 апр — РИА Новости. Иран считает, что операция США по спасению своих пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть иранский уран, она провалилась, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Источник: © РИА Новости

«То, что это мог быть обманный маневр для того, чтобы выкрасть обогащенный уран, нельзя игнорировать. Одно совершенно ясно — результатом этой операции было не что иное, как “второй Табас”, — сказал Багаи, отрывок выступления которого показал иранский телеканал SNN.

В своем выступлении официальный представитель иранского МИД сделал отсылку к провальной операции «Орлиный коготь» (Eagle Claw), известной в Иране как операция «Табас». Она была проведена спецподразделениями армии США 24 апреля 1980 года с целью спасения заложников из посольства США в Тегеране. В ходе операции один вертолет рухнул в воду сразу после взлета, еще один сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. При проведении дозаправки на земле один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего обе машины были уничтожены, погибли восемь членов экипажа. Все оставшиеся вертолеты были брошены в пустыне и захвачены иранской армией. Операция завершилась полным провалом.

