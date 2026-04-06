МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран

В своем выступлении официальный представитель иранского МИД сделал отсылку к провальной операции «Орлиный коготь» (Eagle Claw), известной в Иране как операция «Табас». Она была проведена спецподразделениями армии США 24 апреля 1980 года с целью спасения заложников из посольства США в Тегеране. В ходе операции один вертолет рухнул в воду сразу после взлета, еще один сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. При проведении дозаправки на земле один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего обе машины были уничтожены, погибли восемь членов экипажа. Все оставшиеся вертолеты были брошены в пустыне и захвачены иранской армией. Операция завершилась полным провалом.