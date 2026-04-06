Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к вице-губернатору Кубани

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанным с ним лицам, из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.
Поводом для иска стала «совместная нелегальная деятельность» Коробки с бывшими депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым — бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате «нелегального сращивания бизнеса и власти» капитализация их предприятий выросла более чем на 10 млрд руб.
Ответчиками, помимо самого вице-губернатора, являются 20 физических и три юридических лица.
«Суд рассмотрит требования обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, а также доли в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащие ответчикам», — говорится в сообщении.
Суд на данный момент наложил арест на имущество и запретил им распоряжаться.
Коробка занимает пост вице-губернатора с 2015 года. Он курирует развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края. В его ведении находятся департамент ветеринарии и министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.
Андрей Коробка родился 19 января 1982 года в Динском районе Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Технология хранения и переработки зерна». С 2004 по 2007 год работал в крестьянском фермерском хозяйстве. С 2007 по 2015 год возглавлял КФХ в Динском районе. С 2010 по 2015 год был депутатом Совета Динского района. Был назначен замгубернатора Краснодарского края, министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона 30 апреля 2015 года. Позднее стал вице-губернатором региона.
В конце прошлого года Кубанский бизнесмен Алексей Будилов обжаловал в Верховном суде России отказ во взыскании 559 млн руб. с ООО «Агрохолдинг Васюринский» и ООО «Агрохолдинг-Экспо» за использование его доли в земельном наделе площадью 1,4 тыс. га в Динском районе. Бенефициаром ООО «Агрохолдинг Васюринский» был экс-депутат Фурса.
В ноябре 2022 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после видеообращения нескольких фермеров, которые обвинили ООО «Агрохолдинг Васюринский» в захвате земли. Фурса после этого подал иск о защите чести и деловой репутации. Фурса входил в состав Законодательного собрания 5-го созыва, который заседал до 2017 года.
Алексей Сидюков — основатель группы компаний «Краснодарзернопродукт», одного из крупных южных зернотрейдеров, объединяющий активы в сфере производства и транспортировки зерновых. Он был депутатом Заксобрания с сентября 2017 года по сентябрь 2022-го.
