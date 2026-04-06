Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к вице-губернатору Кубани

Андрей Коробка родился 19 января 1982 года в Динском районе Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Технология хранения и переработки зерна». С 2004 по 2007 год работал в крестьянском фермерском хозяйстве. С 2007 по 2015 год возглавлял КФХ в Динском районе. С 2010 по 2015 год был депутатом Совета Динского района. Был назначен замгубернатора Краснодарского края, министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона 30 апреля 2015 года. Позднее стал вице-губернатором региона.