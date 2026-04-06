Трамп заявил, что Путин совсем не боится НАТО

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин совсем не боится НАТО, поскольку альянс — это «бумажный тигр», заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила корреспондент телеканала ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х.

«У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится», — процитировала она Трампа.

«Бумажный тигр» — идиома, изначально популяризированная председателем ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуном. означает, что некто кажется могущественным, но на деле уязвим и не способен на активные действия.

На прошлой неделе Трамп в интервью The Telegraph заявил, что всегда считал НАТО «бумажным тигром». «И Путин, кстати, тоже это знает», — сказал он.

После начала операции США и Израиля в Иране Трамп неоднократно критиковал НАТО и отдельные государства за нежелание оказывать военную помощь и помогать в разблокировке Ормузского пролива, а также заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода из альянса.

«Мы были везде автоматически, включая Украину. Украина не была нашей проблемой. Это был тест, и мы были рядом с ними, и мы всегда были бы рядом с ними. Они не были», — добавил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше