Трамп заявил, что Путин совсем не боится НАТО

Президент России Владимир Путин совсем не боится НАТО, поскольку альянс — это «бумажный тигр», заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила корреспондент телеканала ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х.
«У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится», — процитировала она Трампа.
«Бумажный тигр» — идиома, изначально популяризированная председателем ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуном. означает, что некто кажется могущественным, но на деле уязвим и не способен на активные действия.
На прошлой неделе Трамп в интервью The Telegraph заявил, что всегда считал НАТО «бумажным тигром». «И Путин, кстати, тоже это знает», — сказал он.
«Мы были везде автоматически, включая Украину. Украина не была нашей проблемой. Это был тест, и мы были рядом с ними, и мы всегда были бы рядом с ними. Они не были», — добавил он.
