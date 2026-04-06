Нетаньяху оценил операцию США по спасению пилота в Иране

Операция по спасению пилота ВВС США с территории Ирана стала одной из тем телефонных переговоров главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху и американского президента Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Израиля рассказал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политик уточнил, что в ходе беседы с президентом США высоко оценил действия Пентагона и военнослужащих ВВС США, которые реализовали план по эвакуации летчика, оказавшегося в одном из районов Исламской Республики.

«Лично поздравил его с решительным решением и безупречно проведенной американской операцией по спасению сбитого пилота с территории противника», — цитирует «Лента.ру» публикацию Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

Премьер-министр Израиля добавил, что Дональд Трамп поблагодарил Израиль за содействие в проведении спасательной миссии.

Ранее стало известно о потерях ВВС США при проведении операции по поиску катапультировавшегося пилота сбитого истребителя F-15E Strike Eagle в Иране. По данным портала Military Watch Magazine, на спасение летчика были направлены самолеты HC-130J Combat King II, вертолеты HH-60W и UH-60 Black Hawk, штурмовики A-10 и беспилотники MQ-9. Пилота удалось спасти, но Пентагон потерял до 11 единиц авиатехники.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше