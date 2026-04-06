Нетаньяху оценил операцию США по спасению пилота в Иране

Ранее стало известно о потерях ВВС США при проведении операции по поиску катапультировавшегося пилота сбитого истребителя F-15E Strike Eagle в Иране. По данным портала Military Watch Magazine, на спасение летчика были направлены самолеты HC-130J Combat King II, вертолеты HH-60W и UH-60 Black Hawk, штурмовики A-10 и беспилотники MQ-9. Пилота удалось спасти, но Пентагон потерял до 11 единиц авиатехники.