В Херсонской области при ударе ВСУ погибла женщина

За минувшие выходные в Херсонской области в результате атак ВСУ погибла одна мирная жительница и 12 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в Малой Кардашинке дрон атаковал легковушку, в результате чего погибла женщина 1949 года рождения. Кроме того, пострадала женщина 1948 года рождения, но она отказалась от госпитализации.
В Алёшках беспилотники ранили двоих мужчин 1958 и 1982 года рождения — оба находятся в больнице. В Чулаковке удар БПЛА пришелся на мужчину 1949 года рождения.
В Каховке под удар беспилотника попал очередной автомобиль: пострадали женщина 1979 года рождения и мужчина 1972 года рождения. В другом инциденте от удара БПЛА по машинам ранения получили четверо мужчин 1995, 1982, 1971 и 1995 года рождения. Всех госпитализировали.
В Новой Каховке при обстреле автостоянки был ранен мужчина 1950 года рождения — его доставили в Каховскую больницу. В Подстепном мужчина 1968 года рождения на мопеде наехал на мину. Пострадавший сам обратился за медицинской помощью.
Кроме того, в результате атак ВСУ были повреждены частные дома, гаражи, автомобили и здания школ в населенных пунктах Херсонской области, добавил Сальдо.
Минувшей ночью силы ПВО перехватали над российскими регионами 50 беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
По последним данным, при атаке на Новороссийск в ночь на 6 апреля пострадали всего десять человек. Жители были госпитализированы. В результате ударов БПЛА в городе были повреждены шесть многоквартирных домов и два частных.
