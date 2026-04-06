Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сеуле сообщили об интересе компаний к возобновлению авиарейсов в Россию

Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с российской стороной возможность возобновления прямого авиасообщения между странами, сообщил ТАСС президент Корейско-российского делового совета Пак Чжонхо.

Источник: РБК

По его словам, стороны пытаются прийти к взаимовыгодному решению. Интерес к восстановлению авиасообщения связан, в том числе, со спросом у корейских компаний на товары из России. Речь идет об энергетике, нефтехимии, сельском хозяйстве, алюминии и цветных металлах.

«Что касается поставок из Кореи в Россию, то у нас действуют очень большие санкционные списки — более 1 тысячи товаров попало под экспортный контроль. Это сложно, некоторые компании, возможно, находят решения в обход через Центральную Азию», — сообщил Пак Чжонхо.

3 апреля Пак Чжонхо рассказал, что власти Южной Кореи хотят восстановить закупки российской нефти. Руководство республики к этому подтолкнула геополитическая напряженность на Ближнем Востоке: с перекрытием Ормузского пролива поставки нефти в страны Азии, в том числе в Корею, были приостановлены.

Южная Корея прервала авиасообщение с Россией после начала военной спецоперации на Украине. В июне 2024 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что российское руководство работает над восстановлением прямого авиасообщения с корейской республикой.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

