Андрей Бочаров поставил задачи по обеспечению пожарной безопасности

Возможное осложнение пожароопасной ситуации обсудили на оперативном совещании в администрации Волгоградской области. Дополнительные задачи в связи с этим поставил губернатор Андрей Бочаров.
Теплая сухая и ветреная погода установилась в регионе в нынешнем году раньше срока. Учитывая складывающееся маловодье и быстрый уход влаги из верхних слоев почвы, возникает риски пожаров. С начала года их уже зафиксировано 700 — от трех до 30 в сутки.
«Несмотря на снижение общего числа возгораний по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в целом ситуация остается достаточно напряженной», — отметил глава региона.
В связи с этим с 20 марта на территории области введен период пожароопасного сезона, силы и средства региональной противопожарной службы работают в усиленном режиме.
По прогнозам Гидрометцентра, в 2026 году в регионе ожидаются жаркие весна и лето. В связи с этим губернатор поставил ряд дополнительных задач перед органами власти всех уровней и органами МСУ, которым предстоит взаимодействовать с профильными федеральными ведомствами и службами, специализированными предприятиями и организациями.
Чтобы быть готовыми к возможному осложнению ситуации необходимо:
круглосуточно отслеживать пожароопасную обстановку и в случае необходимости немедленно реагировать на пожары с применением всех сил и средств;
реализовать все возможные меры, чтобы минимизировать число пожаров и возгораний;
как можно скорее провести уборку в муниципалитетах и подготовить сетевые компании, населенные пункты, дачных и садовых товарищества к пожароопасному сезону;
привлечь к выявлению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства территорий чиновников, казачьи дружины, волонтеров и добровольцев;
в мае провести плановые областные учебно-методические сборы по пожарной безопасности.
