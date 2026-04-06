Дочь президента Узбекистана встретилась со спецпосланником Трампа

Источник: РБК

Саида Мирзиёева, дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, встретилась с посланником президента США Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Об этом она написала в телеграм-канале.

«Была рада встрече со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором в Мар-а-Лаго», — говорится в сообщении.

Мирзиёева отметила ценность содержательного диалога, добавив, что рассчитывает на продуктивные встречи в Вашингтоне в ближайшие дни.

В марте пресс-служба президента Узбекистана сообщала, что Трамп направил Мирзиёеву письмо, в котором поблагодарил его за участие в «Совете мира», а также пригласил на саммит G20 в Майами, который состоится в декабре текущего года.

Саида — старшая дочь Мирзиёева, которая занимает должность руководителя администрации президента с июня 2025 года. До этого она была помощником президента, а в начале политической карьеры отвечала за массовые коммуникации и информполитику.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше