Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня.
«Несколько дней назад через посредников были сделаны предложения, и план США был передан через Пакистан и некоторые другие дружественные страны. Мы также заявили, что он был крайне избыточным и нелогичным. Исходя из наших собственных интересов, из наших соображений, мы задокументировали набор требований, которые у нас были и есть», — сказал дипломат (цитата по IRNA).
При этом Бакаи подчеркнул, что этот ответ «ни в коем случае не следует интерпретировать как уступки врагу» — иранский народ имеет «очень горький опыт переговоров с США».
«Переговоры абсолютно несовместимы с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершения военных преступлений», — сказал он.
В конце марта Трамп говорил, что в переговорах с Ираном был достигнут прогресс: Тегеран согласился с большинством из 15 пунктов мирного плана США.
На прошлой неделе Иран отклонил предложение США о 48-часовом прекращении огня, писало агентство Fars. Источник также сообщал, что «дипломатические усилия США по прекращению боевых действий активизировались», особенно после сообщения об ударе по американскому военному складу в Кувейте.
6 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть заключена уже сегодня. До этого он заявил, что отвел Тегерану 48 часов на заключение сделки или открытие Ормузского пролива, пригрозив в противном случае «обрушить ад» на страну.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.