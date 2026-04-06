Песков допустил размещение взрывных устройств Киевом на газопроводе в Сербии

Киевский режим имеет опыт саботажа против критической энергоструктуры, он также может быть причастен к обнаруженным взрывным устройствам на газопроводах в Сербии. Об этом 6 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

«И до этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры. С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — сказал Песков.

Он также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили в Анкаре на встрече с турецким лидиром Реджепом Тайипом Эрдоганом недопустимость агрессивных действий в отношении инфраструктуры «Южного» и «Голубых» потоков.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о том, что у газопровода, соединяющего страны, обнаружены взрывчатка и детонаторы. Лидер правой французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ситуация со взрывчаткой напоминает теракты на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше