В настоящий момент переговоры по Украине на паузе, в трехстороннем формате трудно собраться, так как в США много других дел.
Кремлю доподлинно неизвестно о якобы готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Киев после Пасхи.
Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США.
Вместе с тем украинцы продолжают свой разговор с американцами. Мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами.
Пока неизвестно, кто мог пытаться атаковать газопровод в Сербии.
Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме.
В Кремле не исключают, что в атаке в Сербии найдется след Украины.
Москва надеется, что Анкара указала Зеленскому на недопустимость агрессивных действий в адрес инфраструктуры газопроводов в Европе.
Кремль назвал ситуацию вокруг «Турецкого потока» очень опасной.
Ситуация потенциально очень опасная. Мы знаем, что инфраструктура, различные участки инфраструктуры и «Турецкого потока», и «Голубого потока» неоднократно подвергались атакам, атакам киевского режима.
География конфликта вокруг Ирана расширилась.
Кремль констатирует, что практически весь Ближний Восток в огне, напряженность в регионе растет.
Москва видела заявления Трампа по Ормузскому проливу в адрес Тегерана, предпочитает их не комментировать.
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян по случаю дня ее рождения.
6 апреля глава государства встретится с генеральным директором группы «Аэрофлот» Сергеем Александровским.