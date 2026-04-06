Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 6 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент переговоры по Украине на паузе, в трехстороннем формате трудно собраться, так как в США много других дел.

Кремлю доподлинно неизвестно о якобы готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Киев после Пасхи.

Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США.

Вместе с тем украинцы продолжают свой разговор с американцами. Мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Пока неизвестно, кто мог пытаться атаковать газопровод в Сербии.

Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремле не исключают, что в атаке в Сербии найдется след Украины.

Москва надеется, что Анкара указала Зеленскому на недопустимость агрессивных действий в адрес инфраструктуры газопроводов в Европе.

Кремль назвал ситуацию вокруг «Турецкого потока» очень опасной.

Ситуация потенциально очень опасная. Мы знаем, что инфраструктура, различные участки инфраструктуры и «Турецкого потока», и «Голубого потока» неоднократно подвергались атакам, атакам киевского режима.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

География конфликта вокруг Ирана расширилась.

Кремль констатирует, что практически весь Ближний Восток в огне, напряженность в регионе растет.

Москва видела заявления Трампа по Ормузскому проливу в адрес Тегерана, предпочитает их не комментировать.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян по случаю дня ее рождения.

6 апреля глава государства встретится с генеральным директором группы «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

