Жителя Енисейска отправили в колонию за нападение с кулаками на главу города

«Мужчина признан виновным по статье о применении опасного насилия в отношении представителя власти», — отметили в пресс-службе.
Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что инцидент произошел в ноябре 2025 года, тогда подозреваемого задержали. Мужчина пришел в администрацию на прием к градоначальнику, где начал выражать недовольство работой госорганов и местного самоуправления, после чего избил мэра.
