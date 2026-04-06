Жителя Енисейска отправили в колонию за нападение с кулаками на главу города

ЕНИСЕЙСК, 6 апреля, ФедералПресс. Енисейский районный суд вынес приговор местному жителю, который набросился с кулаками на мэра города во время личного приема. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

«Мужчина признан виновным по статье о применении опасного насилия в отношении представителя власти», — отметили в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что инцидент произошел в ноябре 2025 года, тогда подозреваемого задержали. Мужчина пришел в администрацию на прием к градоначальнику, где начал выражать недовольство работой госорганов и местного самоуправления, после чего избил мэра.

Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.