ВС России атаковали объекты энергоинфраструктуры Украины и военные цеха

Минобороны сообщило об ударах российских войск по объектам энергетической инфраструктуры и производственным мощностям ВПК Украины.
По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали цеха, производящие системы управления и комплектующие для оперативно-тактических ракет. Также под удар попала энергетическая инфраструктура, используемая ВСУ, и места сборки БПЛА самолетного типа.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.
За сутки средства ПВО уничтожили 12 управляемых авиационных бомб и 693 БПЛА, также сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
