Песков объяснил паузу в переговорах по Украине «другими делами» США

Переговорный процесс по Украине пока на паузе, у США много других дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков добавил, что украинская и российская стороны продолжают двусторонние контакты с США по этому вопросу.
В середине марта Песков говорил, что переговоры по Украине в трехстороннем на паузе «по понятным причинам», однако российский переговорщик, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, «продолжает работать» по своему треку.
