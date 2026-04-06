Песков объяснил паузу в переговорах по Украине «другими делами» США

Переговорный процесс по Украине пока на паузе, у США много других дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РБК

«У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что украинская и российская стороны продолжают двусторонние контакты с США по этому вопросу.

Предыдущая встреча трех делегаций по Украине прошла 17−18 февраля в Женеве. Следующая должна была пройти в марте в ОАЭ.

В середине марта Песков говорил, что переговоры по Украине в трехстороннем на паузе «по понятным причинам», однако российский переговорщик, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, «продолжает работать» по своему треку.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше