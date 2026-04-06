Черноморский флот уничтожил 4 украинских безэкипажных катера

Подразделения Черноморского флота России уничтожили 4 украинских безэкипажных катера и управляемую ракету в северо-восточной части Черного моря, сообщило Минобороны, передает «РИА Новости».
«Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров. Уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности “Нептун-МД”, — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Минобороны сообщало об уничтожении над российскими регионами 50 украинских беспилотников в течение прошедшей ночи.
