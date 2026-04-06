Кремль предпочел не комментировать ругательства и угрозы Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели последние заявления президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу, но предпочитают их не комментировать. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявления американского лидера, Песков коротко ответил: «Мы видели эти заявления. Предпочитаем их не комментировать».

Накануне президент США в нецензурной форме обратился к Ирану, вновь потребовав открыть Ормузский пролив и пригрозив ударами по инфраструктуре.

«Во вторник (7 апреля. — РБК) в Иране будет “День электростанций” и “День мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

6 апреля Axios сообщил, что у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Однако, по информации источников портала, реализацию плана пока отложили — Вашингтон ждет, когда истечет срок, отведенный на переговоры с Тегераном.

