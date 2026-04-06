Кремль не исключил украинский след в попытке атаки на газопровод в Сербии

Ближе к вечеру 5 апреля глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что предотвращенный теракт «хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа в Европу». Он сказал, что по итогам заседания венгерского Совбеза Орбан распорядился обеспечить безопасность венгерского участка трубопровода при помощи военных.