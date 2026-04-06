Кремль не исключил украинский след в попытке атаки на газопровод в Сербии

В рамках расследования попытки подрыва газопровода в Сербии может быть обнаружен украинский след, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — заявил Песков (цитата «Интерфакса»).
Он также добавил, что пока нет «доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории».
Москва рассчитывает, что Будапешт и Белград примут меры, чтобы минимизировать угрозы трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Россия, в свою очередь, также принимает меры по обеспечению безопасности их инфраструктуры.
«Ситуация потенциально очень опасная. Мы знаем, что инфраструктура, различные участки инфраструктуры и “Турецкого потока”, и “Голубого потока” неоднократно подвергались атакам, атакам киевского режима», — сказал Песков (цитата «РИА Новости»).
Накануне, 5 апреля, президент Сербии Александр Вучич по телефону сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что вблизи сербского газопровода были обнаружены взрывчатка и детонаторы.
Взрывчатка была найдена недалеко от населенного пункта Велебит (община Канижа, Северно-Банатский округ, автономный край Воеводина), в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.
Орбан подтвердил факт разговора и сообщил о созыве экстренного заседания совета обороны страны.
Ближе к вечеру 5 апреля глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что предотвращенный теракт «хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа в Европу». Он сказал, что по итогам заседания венгерского Совбеза Орбан распорядился обеспечить безопасность венгерского участка трубопровода при помощи военных.
