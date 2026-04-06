В микрорайоне Геленджика ввели локальный режим ЧС после удара дронов

В микрорайоне Геленджика Голубая Бухта ввели режим локальной чрезвычайной ситуации, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов.

Источник: РБК

«Принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта», — говорится в сообщении.

«Принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта», — говорится в сообщении.

Решение приняли на заседании комиссии по ЧС после ночной атаки беспилотников на регион. В Голубой Бухте повреждения получил детский сад: в здании были выбиты окна, погнуты железные конструкции веранд, побиты козырьки. Учреждение закрыли на неделю для проведения восстановительных работ.

Минобороны сообщало, что в ночь на 6 апреля над территорией России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, были сбиты 50 украинских беспилотников.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше