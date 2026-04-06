СМИ: ЕС может ввести чрезвычайные меры из-за возможного кризиса

МАДРИД, 6 апр — РИА Новости. Европейский союз готовится к возможному энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана и рассматривает введение экстренных мер, включая ограничения потребления энергии, пишет испанская газета Pais.

Источник: AP 2024

«Европа готовится к кризису энергоснабжения и росту цен на фоне войны США и Израиля против Ирана… Еврокомиссия, опасаясь затяжного конфликта, рассматривает возможность введения чрезвычайных мер», — пишет издание.

По его данным, Еврокомиссия анализирует возможность возвращения инструментов, применявшихся после начала конфликта на Украине в 2022 году, в том числе ограничений на отопление и кондиционирование, стимулирования удаленной работы, а также введения нормирования использования топлива и ограничения авиаперевозок.

Отмечается, что риски для энергоснабжения связаны, в частности, с возможным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, а также с атаками на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, поставляющих сжиженный природный газ в Европу.

Рост цен уже оказывает влияние на европейских потребителей: с начала конфликта стоимость газа в Европе выросла примерно на 70%, нефти — на 60%. По оценкам Еврокомиссии, дополнительные расходы ЕС на импорт топлива увеличились на 14 миллиардов евро.

Несмотря на это, в Еврокомиссии заявляют, что непосредственной угрозы перебоев с поставками на данный момент нет, однако признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы ЕС, пишет газета.

Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.

