Иран заявил об атаке на американский корабль с пятью тысячами военных

Корпус уточнил, что провел 98-ой этап операции «Правдивое обещание 4» против целей США на Ближнем Востоке и Израиля. В ходе этой волны атакам подверглись «совместный центр ОАЭ и израильского режима по сборке беспилотников», а также летательные аппараты на базе США Али ас-Салем в Кувейте.