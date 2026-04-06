Иран заявил об атаке на американский корабль с пятью тысячами военных

ТЕГЕРАН, 6 апр — РИА Новости. Иранские военные ударили по американскому десантному кораблю, сообщил Корпус стражей исламской революции.

Источник: AFP/US Navy

«Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана», — говорится в заявлении, опубликованном государственной телерадиокомпанией.

Корпус уточнил, что провел 98-ой этап операции «Правдивое обещание 4» против целей США на Ближнем Востоке и Израиля. В ходе этой волны атакам подверглись «совместный центр ОАЭ и израильского режима по сборке беспилотников», а также летательные аппараты на базе США Али ас-Салем в Кувейте.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше