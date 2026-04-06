IFQ: Трамп столкнулся с кризисом во внешней и внутренней политике

В статье говорится, что Трамп выступил с прямым обращением к американцам, которое транслировалось всеми телеканалами без рекламных пауз.
Наполеони напоминает, что к американцам, например, обращались Джон Кеннеди во время Карибского кризиса, Ричард Никсон по поводу отказа от привязки курса доллара к золотому стандарту и Барак Обама в начале финансового кризиса 2008 года. Но ни один из президентов не обращался к американскому народу, чтобы заявить о своих успехах, подчеркивает автор.
Речь Трампа была полна противоречий. Он одновременно стремился мобилизовать общественность на поддержку «справедливой войны» против «террориста» (так он назвал Иран), и объявил о своих военных триумфах, утверждая, что Иран уже «полностью ослаблен».
Хотя накануне речи Трампа фондовый рынок рос на фоне его заявления о скором окончании войны с Ираном, в четверг рынки обвалились, а нефть вновь подорожала. Европейские страны, игнорируя позицию президента США, обратились в ООН с вопросом об открытии Ормузского пролива.
Выступление Трампа, видимо, было вызвано падением его рейтинга из-за войны с Ираном. Опросы показывают, что две трети американцев не поддерживают войну. Массовые протесты, такие как акция No Kings Day, собравшая в последние выходные марта 8 млн человек, свидетельствуют о прямом несогласии с политикой президента. Даже движение MAGA находится на грани раскола: такие влиятельные фигуры, как Такер Карлсон, критикуют войну с Ираном и безоговорочную поддержку Израиля Соединенными Штатами.
Трамп, по убеждению Наполеони, столкнулся с глубоким кризисом как на международной арене, так и внутри страны. В ближайшие дни автор прогнозирует серьезные потрясения на финансовых рынках, которые могут обострить нефтяной кризис и привести мировую экономику к стагфляции. На ее взгляд, перспективы выглядят мрачными как для США, так и для всего мира.