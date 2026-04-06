IFQ: Трамп столкнулся с кризисом во внешней и внутренней политике

В среду Дональд Трамп выступил с обращением к народу, попытавшись переломить ситуацию с падением своего рейтинга. Однако это привело к обратному результату, пишет Лоретта Наполеони в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Трамп выступил с прямым обращением к американцам, которое транслировалось всеми телеканалами без рекламных пауз.

Такие события редко случаются в американской политической практике и традиционно ассоциируются с моментами острой необходимости и кризиса.

Наполеони напоминает, что к американцам, например, обращались Джон Кеннеди во время Карибского кризиса, Ричард Никсон по поводу отказа от привязки курса доллара к золотому стандарту и Барак Обама в начале финансового кризиса 2008 года. Но ни один из президентов не обращался к американскому народу, чтобы заявить о своих успехах, подчеркивает автор.

Речь Трампа была полна противоречий. Он одновременно стремился мобилизовать общественность на поддержку «справедливой войны» против «террориста» (так он назвал Иран), и объявил о своих военных триумфах, утверждая, что Иран уже «полностью ослаблен».

После обращения к нации ситуация ухудшилась.

Хотя накануне речи Трампа фондовый рынок рос на фоне его заявления о скором окончании войны с Ираном, в четверг рынки обвалились, а нефть вновь подорожала. Европейские страны, игнорируя позицию президента США, обратились в ООН с вопросом об открытии Ормузского пролива.

Но самая серьезная угроза для Трампа, по мнению Наполеони, исходит от его собственных граждан, которые ему больше не верят.

Выступление Трампа, видимо, было вызвано падением его рейтинга из-за войны с Ираном. Опросы показывают, что две трети американцев не поддерживают войну. Массовые протесты, такие как акция No Kings Day, собравшая в последние выходные марта 8 млн человек, свидетельствуют о прямом несогласии с политикой президента. Даже движение MAGA находится на грани раскола: такие влиятельные фигуры, как Такер Карлсон, критикуют войну с Ираном и безоговорочную поддержку Израиля Соединенными Штатами.

Трамп, по убеждению Наполеони, столкнулся с глубоким кризисом как на международной арене, так и внутри страны. В ближайшие дни автор прогнозирует серьезные потрясения на финансовых рынках, которые могут обострить нефтяной кризис и привести мировую экономику к стагфляции. На ее взгляд, перспективы выглядят мрачными как для США, так и для всего мира.

