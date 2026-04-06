Впервые роборука начала заряжать миномёт

Робот — он робот и есть. Его главная задача — заменить собой человека на опасных участках фронта и тем самым сберечь жизни личного состава. К тому же, НРТК «Курьер» оснащен электрическим двигателем. А значит он — холодный и не «светится» в прицеле тепловизора дрона. Подъехал, отстрелялся, уехал. А если и подобьют — на его место встанет новый робот.