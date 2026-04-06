Впервые роборука начала заряжать миномёт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зоне СВО начал работать новый наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Багульник-82». Это дистанционно управляемый миномет, установленный на хорошо себя зарекомендовавшую в боевых условиях гусеничную платформу «Курьер».
Боевой модуль представляет собой вращающуюся башню с 82‑миллиметровым стволом (аналогичным миномету 2Б14 «Поднос»), системой наведения и встроенной автоматической системой заряжания. Механическая «рука» подаёт мину в ствол после каждого выстрела, цикл заряжания занимает порядка 5 секунд. Скорострельность дрона достигает 10−12 выстрелов в минуту, что сопоставимо показателям работы хорошо обученного расчета.
Робот — он робот и есть. Его главная задача — заменить собой человека на опасных участках фронта и тем самым сберечь жизни личного состава. К тому же, НРТК «Курьер» оснащен электрическим двигателем. А значит он — холодный и не «светится» в прицеле тепловизора дрона. Подъехал, отстрелялся, уехал. А если и подобьют — на его место встанет новый робот.
Об этом сообщил ТГ-канал Kotsnews.
