Путин поинтересовался у главы «Аэрофлота», растет ли зарплата сотрудников

Президент России Владимир Путин обсудил с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским уровень зарплат сотрудников компании, включая летный состав. Встреча прошла в Кремле в понедельник, 6 апреля.
Александровский отметил высокий рост производительности труда в компании — среднегодовой темп за 2021−2025 годы составил 17,8%.
«Зарплата подрастает, да?» — спросил Путин.
Глава «Аэрофлота» ответил, что средняя зарплата к 2025 году выросла на 26,9% и сейчас составляет около 270 тыс. руб. При этом основное повышение связано с летным составом, зарплата пилотов является самой высокой среди всех сотрудников и существенно влияет на общий уровень оплаты труда в компании.
Александровский также рассказал о стратегии группы «Аэрофлот», обновленной в 2025 году. В частности, особое внимание уделяется увеличению пассажиропотока за счет расширения флота. Планируется запуск новых отечественных самолетов МС-21.
ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» — крупнейшая российская авиакомпания и де‑факто национальный перевозчик, контрольный пакет которой (около 74% акций) принадлежит государству в лице Росимущества. Вместе с дочерними авиакомпаниями «Россия» и низкобюджетной «Победа» образует группу «Аэрофлот», выполняющую основную долю пассажирских авиаперевозок в России и обслуживающую широкую сеть внутренних и международных маршрутов на смешанном парке западных и российских воздушных судов.
