Fars сообщило о взрывах в районе крупнейшего месторождения газа в мире

В районе нефтехимического предприятия на месторождении Южный Парс на юге Ирана раздались несколько взрывов, передает агентство Fars.
«Несколько минут назад с нефтехимического завода “Южный Парс” в Ассалуйе раздались несколько взрывов», — говорится в сообщении.
South Pars / North Dome — крупнейшее в мире месторождение природного газа (газоконденсатное), расположенное в Персидском заливе. Его запасы оцениваются примерно в 51 трлн куб. м газа и 50 млрд барр. газового конденсата. Общая площадь месторождения около 9,7 тыс. кв. км, из которых около 3,7 тыс. кв. км (участок South Pars у побережья Ирана недалеко от порта Ассалуйе) находятся в иранской акватории, а примерно 6 тыс. кв. км (участок North Dome / North Field) — в территориальных водах Катара.
Как уточняет Bloomberg, в 2025 году ежедневная добыча газа на месторождении достигла рекордных 730 млн куб. м.
В середине марта несколько объектов иранской нефтегазовой инфраструктуры на месторождении подверглись ударам США и Израиля. Президент США Дональд Трамп публично дистанцировался от атаки, заявив, что США «ничего не знали» о планах Израиля.
