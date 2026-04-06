Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars сообщило о взрывах в районе крупнейшего месторождения газа в мире

В районе нефтехимического предприятия на месторождении Южный Парс на юге Ирана раздались несколько взрывов, передает агентство Fars.

Источник: РБК

В районе нефтехимического предприятия на месторождении Южный Парс на юге Ирана раздались несколько взрывов, передает агентство Fars.

«Несколько минут назад с нефтехимического завода “Южный Парс” в Ассалуйе раздались несколько взрывов», — говорится в сообщении.

South Pars / North Dome — крупнейшее в мире месторождение природного газа (газоконденсатное), расположенное в Персидском заливе. Его запасы оцениваются примерно в 51 трлн куб. м газа и 50 млрд барр. газового конденсата. Общая площадь месторождения около 9,7 тыс. кв. км, из которых около 3,7 тыс. кв. км (участок South Pars у побережья Ирана недалеко от порта Ассалуйе) находятся в иранской акватории, а примерно 6 тыс. кв. км (участок North Dome / North Field) — в территориальных водах Катара.

Как уточняет Bloomberg, в 2025 году ежедневная добыча газа на месторождении достигла рекордных 730 млн куб. м.

В середине марта несколько объектов иранской нефтегазовой инфраструктуры на месторождении подверглись ударам США и Израиля. Президент США Дональд Трамп публично дистанцировался от атаки, заявив, что США «ничего не знали» о планах Израиля.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

