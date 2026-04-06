В кабмине одобрили дактилоскопию мигрантов из Таджикистана до их приезда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение между Россией и Таджикистаном об организованном наборе трудовых мигрантов. Копии документов есть у РБК, одобрение ратификации подтвердил источник в комиссии.
Если законопроект о ратификации протокола будет принят, это позволит перенести обязательный медосмотр мигрантов на территорию Таджикистана, а также проводить в стране фотографирование и снятие отпечатков пальцев у мигрантов до их приезда в Россию.
Протокол был подписан в начале октября 2025 года президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Он вносит изменения в соглашение об оргнаборе граждан Таджикистана для временной работы в России от 17 апреля 2019 года.
Согласно этим изменениям, Минпросвещения будет оказывать содействие по подготовке мигрантов из Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения как на территории России, так и Таджикистана.
Как отметил в разговоре с РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по условиям соглашения Минпросвещения оказывает содействие в подготовке мигрантов по российским образовательным программам среднего образования и профессионального обучения, также организуется обучение кандидатов и содействие в проведении экзамена по русскому языку, истории России.
Кроме того, силами МВД России будут организованы дактилоскопия и фотографирование мигрантов на родине, до их приезда в Россию. Эта информация будет передаваться российским органам внутренних дел для проверки, находится ли потенциальный мигрант в розыске или имеет ли он судимость.
В свою очередь МВД Таджикистана будет проверять кандидатов на предмет нахождения в розыске и на наличие непогашенной судимости за преступления, признаваемые таковыми в России, отметил глава Ассоциации юристов России.
«При выявлении нарушений трудового и миграционного законодательства информация будет направляться работодателем в Роструд и МВД России», — указал Владимир Груздев.
Помимо этого, медосмотры, необходимые перед трудоустройством, российские медицинские организации и их представительства смогут проводить на территории Таджикистана (для этого понадобится отдельный международный договор). В частности, будущих мигрантов будут проверять на ВИЧ.
В пояснительной записке говорится, что подготовка мигрантов из Таджикистана по российским стандартам образования обеспечит «выход на российский рынок труда в рамках организованного набора работников с уровнем профессиональной подготовки в соответствии с требованиями российских работодателей». Фотографирование и снятие отпечатков пальцев в стране исхода, а также проведение там медосмотра позволит не пустить в Россию тех, кто находится в розыске, был ранее выслан, а также имеет опасные заболевания.
Изменения были согласованы в том числе с Минпросвещения, Минобрнауки, Минздравом, Минфином (при условии, что ратификация не потребует увеличения расходов бюджета), МВД и другими ведомствами, следует из документов.
Во время визита в Таджикистан в октябре 2025 года, когда был подписан протокол о внесении изменений в соглашение от 2019 года, Путин заявил, что Россия заинтересована в рабочей силе, но это должна быть «нужная нам рабочая сила». «Второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы», — добавил он. Он отметил, что сейчас в этой сфере много проблем.
В 2017 году было заключено аналогичное соглашение об организованном наборе иностранцев для временной работы в России с Узбекистаном.