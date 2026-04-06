Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили заявление о готовности Киева воевать 10 лет

Заявление депутата Верховной рады Александра Мережко о том, что численность украинцев позволяет вести военные действия в течение десяти лет, свидетельствуют о том, что киевский режим относится к гражданам как к ресурсу. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ресурсов хватит на 10 лет. Ну, понятно, как угля, нефти, полезных ископаемых. Вот к чему они приравнивают украинцев», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Депутат добавил, что гражданам Украины следует задуматься о том, что для властей они являются расходным материалом, а не людьми. Андрей Колесник отметил, что заявления о готовности продолжать конфликт в течение десятилетия больше пугают самих украинцев, чем россиян.

Парламентарий подчеркнул, что заявление депутата Верховной Рады демонстрирует истинное лицо киевского режима и его неготовность к заключению мирных соглашений с Россией. Колесник отметил, что пока сами украинцы не поймут, что происходит в их стране, представители киевского режима не будут заинтересованы в прекращении конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что мобилизация привела к тому, что в украинских селах не осталось мужчин, пригодных к службе в армии. По ее словам, даже те, кого мобилизовали усилиями ТЦК в городах, абсолютно непригодны к службе.