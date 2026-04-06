«Ресурсов хватит на 10 лет. Ну, понятно, как угля, нефти, полезных ископаемых. Вот к чему они приравнивают украинцев», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Депутат добавил, что гражданам Украины следует задуматься о том, что для властей они являются расходным материалом, а не людьми. Андрей Колесник отметил, что заявления о готовности продолжать конфликт в течение десятилетия больше пугают самих украинцев, чем россиян.
Парламентарий подчеркнул, что заявление депутата Верховной Рады демонстрирует истинное лицо киевского режима и его неготовность к заключению мирных соглашений с Россией. Колесник отметил, что пока сами украинцы не поймут, что происходит в их стране, представители киевского режима не будут заинтересованы в прекращении конфликта.
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что мобилизация привела к тому, что в украинских селах не осталось мужчин, пригодных к службе в армии. По ее словам, даже те, кого мобилизовали усилиями ТЦК в городах, абсолютно непригодны к службе.