Краснов запросил антикоррупционую проверку сестры «золотой судьи»

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил Высшей квалификационной коллегии судей направить в Генеральную прокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края, сообщает пресс-служба инстанции.
Речь идет о дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой — Наталии Хахалевой.
Поводом для проверок стали обнаруженные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.
«Также направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых», — сказали в пресс-службе.
В 2021 году на «золотую судью’Елену Хахалеву завели дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства). Этому предшествовал ряд скандалов с ее участием.
Летом 2017 года в интернет попали кадры с «золотой» свадьбы ее дочери в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре, на которой в том числе выступали певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Журналисты оценили стоимость мероприятия в сумму порядка 4,5 млн руб. Судья заявляла, что свадьбу ее дочери организовал ее муж, «крупный предприниматель».
Позднее адвокат Алексей Салмин обвинил Хахалеву в отсутствии юридического образования. Подлинность ее диплома подтвердил Тбилисский университет, а краснодарский совет судей счел недостоверными заявления Салмина.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в июле 2020 года лишила Хахалеву полномочий судьи, из-за того что она отсутствовала на рабочем месте 128 дней. Еще спустя год ВККС сообщила, что она покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Экс-судью заочно арестовали. Сама она отрицает причастность к махинациям.
В январе прошлого года Хахалеву задержали в Баку, когда она проходила паспортный контроль в аэропорту. В марте Азербайджан отказал России в выдаче экс-судьи.
