«Украинская правда» назвала расценки на уклонение от мобилизации

Уклонение от мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине может стоить от $300 до $50 тыс.

Источник: РБК

Уклонение от мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине может стоить от $300 до $50 тыс. О стоимости незаконных услуг рассказала «Украинская правда» («УП»).

Так, чтобы сняться с «розыска» в Сумской области, согласно материалам судебного реестра, на которые ссылается «УП», в 2026 году платили $300. В Волынской области за такую услугу требовали $1,5 тыс. Дороже обходилась отсрочка с помощью поддельного решения суда — около $7 тыс.

Издание приводит ряд случаев, которые подразумевали оплату еще крупнее: адвокат в Киеве обещал «договориться» об исключении с воинского учета за $25 тыс. В прошлом году прокуратура города сообщала о $50 тыс. за фиктивную инвалидность, снятие с учета и выезд за границу.

Среди других нелегальных услуг есть фиктивное трудоустройство — в 2026 году в Одессе предлагали «рабочее место» на объекте критической инфраструктуры за $6 тыс, — а также организация «зеленого коридора» через Молдавию, Румынию, Польшу или Венгрию за $12 тыс.

Кроме того, актуальны «услуги» медицинского сегмента: «УП» указала, что сотрудники военно-врачебной комиссии (ВВК) нередко встречаются в статистике коррупционных преступлений.

Так, в прошлом году в Одессе посредник предлагал оформить документы о непригодности к службе за $25 тыс. В текущем году полиция зафиксировала схему выплаты $18 тыс. за фиктивный диагноз в Киевской области. Одним из громких случаев 2026 года стала организация 20 эпизодов продажи «непригодности» к службе на общую сумму $300 тыс. главой ВВК в Днепропетровской области.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том же году на Украине призвали около 200 тыс. человек.

В январе прошлого года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии. Сейчас, по его словам, главная проблема ВСУ — нехватка личного состава.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше