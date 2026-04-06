Американист назвал деталь переговоров, которую скроют США и Иран

США и Иран могут согласиться на значимые компромиссы в отношении друг друга в ходе переговоров при условии, что это останется в тайне. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что в настоящее время и США, и Исламская Республика обмениваются радикальными заявлениями: Вашингтон анонсирует очередные удары, Тегеран обещает ответить.

Собеседник NEWS.ru подчеркивает, что для американцев и иранцев важно сохранить лицо. Перспективы эскалации остаются туманными: ждет ли Иран очередная массированная атака или стороны начнут переговорный процесс, неизвестно.

«Я думаю, что обе страны утихомирят свой пыл. От своих важных идей они не будут отказываться, но понятно, что придется идти на уступки. США могут отказаться от смены режима. Ирану тоже придется подкорректировать требования, например по ядерной программе», — резюмировал Блохин.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Ибрахим ранее рассказал, что республика подготовила ответ на план посредников по прекращению огня с США. Он уточнил, что набор требований был составлен исходя из интересов страны. Ранее стало известно о переговорах между США и Ираном о 45-дневном периоде прекращения огня, который может стать фундаментом для постоянного мира.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше