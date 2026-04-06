Американист назвал деталь переговоров, которую скроют США и Иран

Эксперт отметил, что в настоящее время и США, и Исламская Республика обмениваются радикальными заявлениями: Вашингтон анонсирует очередные удары, Тегеран обещает ответить.
«Я думаю, что обе страны утихомирят свой пыл. От своих важных идей они не будут отказываться, но понятно, что придется идти на уступки. США могут отказаться от смены режима. Ирану тоже придется подкорректировать требования, например по ядерной программе», — резюмировал Блохин.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Ибрахим ранее рассказал, что республика подготовила ответ на план посредников по прекращению огня с США. Он уточнил, что набор требований был составлен исходя из интересов страны. Ранее стало известно о переговорах между США и Ираном о 45-дневном периоде прекращения огня, который может стать фундаментом для постоянного мира.