Что определит мировую повестку на неделе 6 — 12 апреля 2026 года: прогнозы экспертов

Главный вопрос недели — усилится ли давление США на Иран и перейдет ли конфликт к более жесткой фазе. На фоне ультиматумов Вашингтона и напряженности вокруг Ормуза рынки реагируют ростом цен и повышенной волатильностью. При этом кризис влияет не только на Ближний Восток, но и на внутреннюю политику США, стран Европы, а Азия находится на пороге энергетического шока.
Ближний Восток
Энергетика и морская логистика в Ормузском проливе становятся ключевыми узлами принятия решений не только в регионе, но и на глобальном уровне. Именно они будут формировать региональную повестку ближайших дней, уверены эксперты. Любое изменение ситуации в проливе, даже угрозы со стороны Трампа мгновенно отражаются на рынках и политических сигналах.
Ормузский пролив — узел конфликта
Центральная точка ближайшей недели — Ормуз. Это уже не просто опасный участок маршрута, а инструмент стратегического давления. Когда морской коридор становится политическим рычагом, его значение резко выходит за рамки региона.
Арабские страны Персидского залива пытаются добиться разрешения ООН на военное вмешательство — так они ищут источники внешней легитимации потенциального применения силы. Саудовская Аравия и ОАЭ не исключают военного вмешательства, но не хотят делать это сугубо в формате помощи США, так как это несет для них репутационные риски.
Через Ормузский пролив теперь формируется глобальная экономическая повестка. Ситуация затрагивает интересы крупнейших экономик мира и запускает эффект цепной реакции: любые угрозы или ограничения прохода закладываются в цены, меняют логистику поставок и заставляют крупнейших потребителей искать альтернативные маршруты. В результате даже без полной блокады пролива возникают реальные сбои поставок, которые бьют по энергетическому рынку.
Ультиматум Трампа
Американские сигналы о дедлайне для открытия пролива усилили политический риск. Регион перешел в режим давления, где каждый перенос сроков работает как инструмент запугивания, а не как путь к деэскалации.
Вопрос в том, станет ли Трамп снова сдвигать дедлайн. И предпримут ли США те действия, которые обещали. Возможный удар по энергетической инфраструктуре Ирана — важная история, она определяет всю международную обстановку.
Одним из ключевых факторов недели становятся сигналы США о дедлайнах для Ирана. Эти сроки формируют ожидания и усиливают нервозность, но не обязательно ведут к реальным действиям, предполагают эксперты.
Подготовка США к затяжной кампании
Просматривается подготовка США именно к длительной кампании, а не к завершению операции. Это не похоже на подготовку к наземной войне, признаков масштабного развертывания для сухопутного вторжения нет. Но есть все больше признаков продолжения поэтапного, наращиваемого разрушения инфраструктуры противника. В этой конфигурации даже продление дедлайна ультиматума выглядит не как уступка, а как часть того же инструмента давления.
Конфликт переходит в затяжную фазу, где основным инструментом становится постепенное ослабление противника через удары по инфраструктуре. Это снижает вероятность резкой эскалации, но увеличивает длительность кризиса.
Нефть и рынки: переход к новой норме нестабильности
Наиболее вероятный сценарий на неделе — не полная блокада Ормуза, а режим ограниченного и управляемого прохода. Это подталкивает рынок к новой норме: часть судов проходит, но с удлиненными маршрутами, повышенными премиями, военным сопровождением и постоянной угрозой внезапного срыва. Такой формат создает не разовый шок, а затяжную нервозность, которая сильнее бьет по рынку, чем короткая блокада.
Важны также действия ОПЕК. В частности, о каком повышении производства энергоресурсов пойдет речь, и как это скажется на мировом рынке. На Ближнем Востоке сейчас формируются факторы, влияющие на все остальные регионы.
На следующей неделе энергетический контур определит не только военную, но и экономическую повестку, уверены эксперты. Любая новая атака или угроза автоматически отзовется на рынках. Мировая экономика входит в фазу затяжной нестабильности. Даже без полной блокады Ормуза сохраняется высокий уровень неопределенности, который сильнее влияет на цены, чем краткосрочные кризисы.
Расширение географии конфликта
Конфликт все отчетливее становится многовекторным. Еще одно направление — война Израиля в Ливане. На этой неделе ключевое значение будет иметь темп продвижения израильских сил, уровень потерь и способность удерживать занятые районы без растяжения линии снабжения. Ожидается усиление гуманитарного кризиса, что будет использоваться в дипломатическом и информационном контуре.
В ЦАХАЛ заявляли, что целью операции в Ливане является полное разоружение военных отрядов шиитской организации «Хезболлах». Помимо ударов с воздуха, израильская армия ведет наземные действия и планирует закрепиться в «зоне безопасности» на юге страны. Это предполагает долгосрочное военное присутствие, повышает риск затяжного конфликта и осложняет перспективы быстрого урегулирования.
США
На этой неделе внимание будет сосредоточено на перестановках в команде Дональда Трампа и развитии ситуации с временным шатдауном, отмечает Пятибратов. Политолог обращает внимание, что президент США многого ждет от нового главы Минюста Тодда Бланша, в том числе — смещения внимания с «файлов Эпштейна».
Кадровые решения и управление повесткой
Бланш выступал на стороне Трампа и считается его личным юристом, который был глубоко вовлечен в процессы вокруг дела Эпштейна. По мнению Трампа, новый глава Минюста должен сделать все, чтобы про дело Эпштейна забыли.
Таким образом администрация Трампа пытается управлять внутренней повесткой через кадровые решения, снижая напряжение по чувствительным темам.
Новый «военный бюджет» на 2027 год
В США до сих пор не могут договориться относительно бюджета. Трамп предлагает уже новые, достаточно резкие перемены в бюджетировании. Он хочет невероятно раздуть военный бюджет, при этом сильно сократив расходы на социальные программы. Вокруг этого будут идти активные дискуссии.
Внутренняя политика США все больше определяется внешними факторами. Конфликт с Ираном усиливает давление на бюджетную политику и обостряет противостояние между партиями. На днях Белый дом представил проект бюджета США на 2027 год, запросив у Конгресса $1,5 трлн на военные расходы. Демократы уже раскритиковали документ.
Европа
Европейскую повестку на этой неделе формируют — конфликт на Ближнем Востоке и внутренние противоречия между странами ЕС. 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые во многом определят «судьбу евроскептицизма в ЕС», указывает Пятибратов.
Выборы в Венгрии
Исход выборов в Венгрии может быть любым. Мы можем увидеть вбросы компромата, активности и вмешательства украинской стороны. Все это важно и во многом определяет европейскую политику.
Венгрия становится индикатором политических процессов в ЕС, отражая более широкий конфликт между различными политическими лагерями.
Будущее НАТО и роль Европы
Не менее важна позиция европейцев относительно НАТО. В частности, активность Франции в лице Эммануэля Макрона, который стал самым ярким критиком Дональда Трампа и призывает Европу к объединению с малыми международными силами, чтобы формировать собственный контур безопасности в обход США.
Азия
Энергетическая безопасность ряда азиатских стран под угрозой, а эскалация конфликта на Ближнем Востоке может усугубить энергокризис в регионе.
Энергетический кризис
В регионе происходит дальнейшая деградация энергетической безопасности многих стран. Китая это особо не касается. КНР долгое время закупала невероятные объемы разного вида энергоресурсов, которыми сейчас пользуется. У того же Сингапура все намного сложнее.
В странах Азии, зависящих от поставок с Ближнего Востока, запасов топлива в среднем хватит лишь на один-два месяца, после чего риски замедления экономики резко возрастают. В первую очередь это касается Индии, Бангладеш, Пакистана. На этом фоне ряд других стран переходит к экстренным мерам: Филиппины вводят режим чрезвычайного положения, Япония распечатывает стратегические запасы, а в Южной Корее и Таиланде возвращаются к использованию угля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением.
Попытки урегулирования
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности провести телефонные переговоры с руководством США и Ирана с целью возобновления диалога по урегулированию конфликта. Пятибратов выделяет вовлечение Токио в дипломатию по Ирану в числе событий текущей недели, при этом отмечая, что японское влияние на переговорный трек пока нестабильно.
В сочетании с тем, что Трамп продлил дедлайн в отношении Ирана, допускаю, что такого рода общение может состояться. Пока тяжело прогнозировать, чем все закончиься, но событие любопытное.
Согласно прогнозам экспертов, на неделе с 6 по 12 апреля повышаются риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ключевой тренд — расширение его участников, как в противостоянии с Ираном, так и по направлению дипломатического урегулирования. Ормузский пролив становится главным источником глобальной неопределенности, влияя как на рынки, так и на политические решения. Дестабилизация мировых рынков нефти продолжается. По оценкам экспертов, конфликт на Ближнем Востоке закрепляется в затяжной фазе, где ключевую роль играет контроль над энергетической инфраструктурой и логистикой.