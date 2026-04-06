Маньяк Криштопа нападал на девушек в лифтах

В 90-е годы Лифтёр наводил ужас на ростовчанок. Женщины боялись выходить на улицы. Тогда ещё никто не знал, что за страшной маской серийного убийцы скрывается обаятельный студент-медик Владимир Криштопа, у которого никогда не было проблем с женщинами. Но ему хотелось видеть не интерес прекрасного пола, а ужас, слышать не их смех из-за случайной шутки, а крики.
Когда злодеяния душегуба привели его за решётку, отбывал срок, даже сокамерник, кровавый маньяк Владимир Муханкин, прозванный «учеником Чикатило», называл его конченым негодяем. В 2020-м, после 25 лет заключения, Криштопа вышел на свободу. 6 апреля ему исполнилось 53 года. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
По прозвищу Лифтёр.
Владимир Криштопа родился 6 апреля 1973 года в Донецке в семье, которую сложно назвать неблагополучной. Отец работал на административной должности в сфере спорта, мать трудилась в научно-исследовательском институте. Мальчик рос активным: музыкальная школа, горные лыжи, подводное плавание. После школы он поступил в медицинский вуз, собирался стать стоматологом.
Обаятельный парень всегда привлекал девушек своей интеллигентной внешностью и манерами джентельмена. Родные и знакомые в целом отзывались о нём хорошо. Но они замечали, что когда парень выпивал, то становился злым, вёл себя агрессивно и часто лез в драку.
В начале лета 1995 года, после окончания учёбы в университете, Владимир уехал из Донецка в Ростов-на-Дону к друзьям. Там он вскоре и встал на скользкую дорожку.
Первое нападение произошло 17 июня 1995 года. Подвыпивший Криштопа ловил попутку. Водитель по дороге подобрал ещё одну пассажирку — 22-летнюю девушку. Молодая красавица назвала свой адрес, и это стало её роковой ошибкой. Владимир проследил за ней до самого дома на улице Орбитальной. Он догнал бедняжку уже в подъезде, между шестым и седьмым этажами напал на неё, изнасиловал и жестоко избил. Жертва умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.
Ровно через месяц, 21 июля, сценарий повторился. После очередной пьянки зверь выследил на улице 29-летнюю ростовчанку, зашёл за ней в подъезд, надругался и задушил. Ещё и украл у несчастной аудиоплеер, правда, без наушников. Позже эта мелочь станет главной уликой.
И всё ему было мало, жажда крови гнала его на ночную охоту. И вот очередное нападение. На этот раз Криштопа вошёл в лифт вместе с жертвой. Когда двери открылись, он ударил её по голове и потащил на лестничную площадку. Завязалась короткая борьба, вещи из разорванной сумочки девушки рассыпались по ступеням, а её туфля застряла в кабине, не дав дверям закрыться. Шум привлёк соседа, который, увидев рассыпанные предметы, поднялся наверх и застал насильника со спущенными штанами.
Изувер бросился наутёк и ему удалось удрать, но ненадолго. 3 августа 1995 года его задержали. В прессе и среди горожан за ним закрепилось прозвище Лифтёр.
Как доктор Лектер.
21 марта 1996 года Ростовский областной суд вынес Владимиру исключительную меру наказания — расстрел. Свой приговор он ожидал в блоке смертников новочеркасской тюрьмы, где его соседом по камере стал другой осуждённый насильник и убийца — Владимир Муханкин.
Даже этот кровавый садист, который расчленял тела и обезображивал жертв, позже Муханкин в интервью назовёт «конченым негодяем» и «натуральным маньяком». Сам Криштопа эти обвинения категорически отвергал, называя соседа фантазёром, который сочиняет небылицы ради внимания.
В 1997 году в России был введён мораторий на смертную казнь. Приговор заменили на 25 лет лишения свободы, и Криштопу этапировали в колонию под Соль-Илецком. Именно там, по воспоминаниям осуждённых, он стал инициатором создания скульптуры дельфина из папье-маше, которую покрасили чёрной краской, единственной доступной в тот момент. Этот чёрный силуэт позже подарил учреждению его народное имя — «Чёрный дельфин».
Большую часть срока Криштопа провёл в уральской ИК особого режима «Чёрный беркут». За решёткой он не замкнулся в себе. Вместе с сокамерником основал музыкальную группу. В одной из песен Криштопа прямо сравнивал себя с литературным антигероем доктором Лектером. В 2016 году коллектив даже подал заявку на участие в конкурсе заключённых «Калина красная».
В 2020-м году, отбыв ровно четверть века, Владимир Криштопа вышел на свободу. По некоторым источникам, он уехал за границу, где поступил на военную службу. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.