NYP: чистки в рядах Пентагона объясняются «паранойей» Хегсета

Хегсет «очень опасался», что Дрисколл будет за его спиной общаться с другими военными на эту тему.
Кроме того, Дрисколл — «настоящий профессионал», который снискал уважение своей службой, отмечает NYP. А Хегсет, как утверждают источники, терпеть не может, когда армейские генералы проявляют к Дрисколлу уважение.
На прошлой неделе, в разгар войны с Ираном, Хегсет «без официального объяснения причин» уволил начальника штаба Сухопутных войск США, генерала Рэнди Джорджа — главного помощника Дрисколла. В ходе «чистки» были уволены еще два армейских генерала: Дэвид Ходн, возглавлявший Командование подготовки и трансформации армии, и Уильям Грин, главный капеллан сухопутных войск. Их увольнение Пентагон объяснил тем, что «пришло время сменить руководство». В этой связи власти Ирана в пятницу опубликовали в соцсетях издевательский пост — «Смена режима (в США) прошла успешно», — перечеркнув крестиками фотографии уволенных американских военных.
Все это вызвано неуверенностью в себе и паранойей, которые появились у Хегсета после скандала с мессенджером Signal (Signalgate)…. А некоторые его ближайшие помощники только обостряют ситуацию, вместо того, чтобы разрулить ее.
У Хегсета, по словам источников, серьезный конфликт с Дрисколлом, однако Белый дом предупредил его, что он не может уволить Дрисколла, по крайней мере пока идет война с Ираном. Более того, Дрисколл — близкий друг вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они оба участвовали в войне в Ираке и вместе учились на юридическом факультете Йельского университета. И Вэнс пользуется своими рычагами, чтобы «прикрыть» Дрисколла.
NYP подчеркивает, что пока нет никаких указаний на то, что Трамп готовится уволить Хегсета или Дрисколла, но их противостояние повышает ставки для каждого из участников. Более того, кадровые чистки, затеянные главой Пентагона, подрывают бравурные заявления Дональда Трампа о том, что война с Ираном «идет хорошо», заключает издание.