Bloomberg сообщил о рекордном трафике в Ормузском проливе с начала войны

Основную часть трафика по-прежнему составляют иранские суда, однако к перевозкам постепенно подключаются и другие страны, отмечает издание. В частности, через пролив прошел танкер с иракской нефтью после того, как Тегеран договорился с Ираком. Индия также смогла провести через пролив свои суда: с начала конфликта через пролив прошли восемь газовозов с СПГ. А в последние дни транзит осуществляли суда, связанные с Китаем и Японией.