Bloomberg сообщил о рекордном трафике в Ормузском проливе с начала войны

Трафик через Ормузский пролив за последние недели вырос до максимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как несколько стран договорились с Ираном о безопасном проходе судов.
По данным агентства, за минувшие выходные через пролив прошел 21 танкер — это самый высокий двухдневный показатель с начала марта. Из них 13 направились в Аравийское море.
Несмотря на рост показателя, текущий трафик остается значительно ниже довоенного: раньше через пролив ежедневно пропускали в среднем 135 судов, говорится в статье.
Основную часть трафика по-прежнему составляют иранские суда, однако к перевозкам постепенно подключаются и другие страны, отмечает издание. В частности, через пролив прошел танкер с иракской нефтью после того, как Тегеран договорился с Ираком. Индия также смогла провести через пролив свои суда: с начала конфликта через пролив прошли восемь газовозов с СПГ. А в последние дни транзит осуществляли суда, связанные с Китаем и Японией.
«Иран реагирует на запросы партнеров, одновременно усиливая контроль над Ормузским проливом, — отметила аналитик рынка нефти в компании Kpler Муюй Сюй. — Проход по-прежнему зависит от Ирана, но ситуация может измениться в любой момент, если конфликт обострится».
Условия договоренностей с Тегераном, как отмечает Bloomberg, остаются непрозрачными даже в тех случаях, когда о них объявляется публично. Однако часть судов идет вдоль побережья Ирана по маршрутам, которые, как предполагается, согласованы с властями страны.
После атак США и Израиля на Иран утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские вооруженные силы полностью контролируют пролив. До начала боевых действий через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа (СПГ).
25 марта Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам из стран, которые Тегеран считает дружественными. Среди них Россия, Индия, Китай и Пакистан. Власти также заявили, что начали взимать по $2 млн за транзит танкеров.
Телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран разработал систему регулирования судоходства в проливе, разделив все государства на враждебные, нейтральные и дружественные. Первым будет запрещен проход, вторым придется платить пошлину. В КСИР объявили, что Ормузский пролив уже никогда не вернется к своему прежнему статусу.
Снятия ограничений для судоходства в проливе требуют страны Запада во главе с США. 4 апреля президент Дональд Трамп отвел Тегерану 48 часов до заключения сделки с Соединенными Штатами или открытия Ормузского пролива, пообещав, что иначе на Иран «обрушится весь ад». Но Тегеран вряд ли в ближайшее время разблокирует пролив, поскольку контроль над водной артерией стал единственным рычагом влияния на США, считает американская разведка.
