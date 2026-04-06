Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии

Ленинский районный суд Курска признал виновным бывшего губернатора области Алексея Смирнова по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему 14 лет лишения свободы.
Суд также оштрафовал Смирнова на 400 млн руб. и лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Экс-губернатор лишен и почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
Кроме того, со Смирнова взыскали в доход государства 20,9 млн руб. «в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ».
«Суд решил оставить без изменения для обеспечения исполнения приговора суда в части имущественных взысканий арест, наложенный на имущество. Приговор может быть обжалован», — сообщил суд.
Бывший губернатор признал вину в получении взяток и заключил досудебное соглашение, хотя в начале процесса заявлял о своей невиновности. Прокурор просил суд назначить экс-губернатору 15 лет в колонии строгого режима, а также штраф в 500 млн руб. Кроме того, он просил обратить в доход государства почти 21 млн руб.
Выступая с последним словом, Смирнов заявил, что искренне раскаивается. Причиной своих поступков он назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии. Он напомнил, что работал в экстренных и даже опасных условиях, никогда не вел учет «добрым поступкам».
На заседании суда в феврале гособвинитель характеризовал Смирнова как склонного к суициду и членовредительству. Адвокат Смирнова тогда заявил, что его подзащитному в СИЗО поступали угрозы, которые продолжились даже после применения мер безопасности.
Как развивалось дело бывшего губернатора.
Основные события уголовного дела относятся к 2022−2023 годам. Смирнов тогда был первым заместителем губернатора области Романа Старовойта. Старовойт возглавлял область с октября 2018 года, Смирнов при нем сначала был вице-губернатором, в 2021 году стал первым вице-губернатором, а в 2022 году — председателем правительства региона. После того как президент Владимир Путин в мае 2024 года назначил Старовойта министром транспорта, Смирнов стал врио губернатора области, в сентябре 2024 года победил на выборах. В должности губернатора он проработал до конца 2024 года, уйдя в отставку по собственному желанию. После него область возглавил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Фортификационные сооружения в области начали строить в 2022 году. Как установил суд, в 2022—2023 годах Смирнов, будучи тогда первым заместителем губернатора, вместе с другим замгубернатора Алексеем Дедовым получили 12,9 млн руб. за покровительство при ремонте школ в поселках Солнцево и Субботино, а также лицея в деревне Полевой. Еще около 8 млн руб. чиновники, по данным следствия, получили от депутата Курской областной думы Максима Васильева, чья фирма строила оборонительные сооружения в Глушковском районе на границе с Украиной. Компания Васильева «КТК-Сервис» заключила договор подряда на строительство фортификаций на сумму более 192 млн руб., которые впоследствии, по версии следствия, были похищены директором ООО «Кремень» Игорем Ругаевым.
Смирнов на одном из заседаний заявил, что эти организации ему не были известны и «в суть товарных отношений» он «не погружался».
В августе 2024 года началось вторжение ВСУ в Курскую область. О полном освобождении области российский Генштаб заявил в мае 2025 года. В прошлом году, завершив следствие, правоохранительные органы заявляли, что хищения и растрата при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной, способствовали занятию части региона ВСУ.
Алексей Смирнов был задержан в апреле 2025 года в Москве, тогда же в Курске был задержан Алексей Дедов. Их обвинили в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, Смирнов, его заместитель Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) «руководили организованной группой» и «организовали хищение бюджетных средств», которые были выделены корпорации.
Какую роль Смирнов отвел Старовойту.
На одном из судебных заседаний из зачитанных показаний Смирнова стало известно, что, по его словам, присваивать средства ему предложил занимавший тогда пост губернатора Роман Старовойт. В частности, он предложил ему брать денежные средства с компаний, с которыми заключались договоры на восстановление подшефной Курской области территории Мангушского района ДНР. По словам Смирнова, разговор со Старовойтом на эту тему состоялся у него в июне 2022 года на правительственной базе «Сейм» под Курском. Тот якобы сказал, что «было бы неплохо» собирать проценты с подрядчиков.
На суде Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, о том, что Старовойт в качестве «откатов» получил десятки миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов Курской области.
Старовойт ушел в отставку по собственному желанию с поста министра транспорта 7 июля прошлого года, в тот же день он покончил собой.
Кого еще осудили за хищения.
По делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области уже осуждены бывший депутат Максим Васильев — на 5,5 лет лишения свободы, бизнес-партнер Васильева Виталий Синьговский — к четырем годам колонии, бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Гранин — на девять, семь и восемь лет соответственно. Директор «КТК-Сервис» Андрей Воловиков был приговорен к 8,5 лет колонии.
Еще ожидает приговора бывший заместитель первый губернатора Алексей Дедов, обвиняемый по тем же эпизодам, что и Смирнов. Он также признал вину, рассказав, что за два года работы получил от Смирнова 2 млн руб.
В последнем слове Дедов заявил суду, что ему стыдно, попросив о снисхождении и наказании ниже низшего предела. Приговор Дедову будет оглашен 7 апреля.
Обвиняемый в посредничестве в передаче взятки друг директора ООО «Стройтехногрупп» Головченко Дмитрий Шубин также признал вину и попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, хотя прокурор потребовал 9 лет колонии строго режима и штраф в размере 388,5 млн рублей.
Директор ООО «Кремень» Ругаев обвиняется в хищении группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере. Он вину не признал, утверждая, что сам является потерпевшим.
В октябре 2025 года в Москве была арестована депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, которая, по версии следствия, в 2022—2023 годах помогала депутату Васильеву обналичивать денежные средства за комиссию. Бондаренко обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также незаконной банковской деятельности. В феврале она жаловалась на отсутствие следственных действий. Мера пресечения содержания ее под стражей продлена до 24 мая.
В рамках серии уголовных дел о хищениях при возведении фортификационных объектов в Белгородской области были арестованы вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, предприниматели Вячеслав Автономов, Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.
Кроме того, суда ожидает бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко.
