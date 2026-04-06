Осужденный за теракт в «Крокусе» покончил с собой

Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид, сообщили РБК в Главном управлении ФСИН по Москве.
«На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка, сегодня будут результаты», — сказано в сообщении.
По информации ФСИН, о случившемся узнали по камерам наблюдения. Имя осужденного не раскрывается в соответствии с законом о личных данных.
По сведениям «РИА Новости», самоубийство совершил Юсуфзода Якубджони Давлатхон.
Западный окружной военный суд 12 марта приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду — к пожизненному лишению свободы. Еще 11 фигурантов, которых следствие считает пособниками, также получили пожизненные сроки, а четверым другим назначили наказание от 19 до 22 лет.
